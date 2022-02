Rende (Cosenza), morto il docente che si era dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri

Non si è dato fuoco per protestare contro il Green pass - Non è mai stato chiarito il motivo che ha spinto Francesco Chiarello a darsi fuoco. Inizialmente si era diffusa la voce che fosse un atto contro il Green pass ma è stata la sua famiglia a smentirlo. "Il gesto - hanno fatto sapere tramite una nota ufficiale - non è in alcun modo riconducibile ad una protesta per il mancato Green pass, visto che al nostro parente erano già state inoculate le prime due dosi di vaccino e si era in attesa della terza. Chiediamo, dunque, silenzio e rispetto del dolore e della privacy, purtroppo già ampiamente violata, anche per consentire al personale sanitario di agire nel migliore dei modi e senza alcuna pressione mediatica".

E' stato anche escluso, in relazione al luogo scelto da Chiarello per darsi fuoco, che il docente intendesse lanciare un messaggio ai carabinieri, che non avevano mai svolto indagini sul suo conto e ai quali non aveva mai presentato denunce di alcun genere. Francesco Chiarello era rientrato a Rende, dove risiedeva, dopo avere chiesto un periodo di ferie al dirigente della scuola in Lombardia in cui insegnava sulla base, secondo quanto si è appreso, di un incarico che gli veniva rinnovato annualmente.