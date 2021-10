Sono morte tutte e sei le persone a bordo del piccolo aereo precipitato alle porte di Milano, a San Donato. Lo conferma il 118, dicendo che nello schianto hanno perso la vita il pilota e i cinque passeggeri. Il velivolo si è schiantato contro un palazzo in ristrutturazione nei pressi della metropolitana, provocando un grosso incendio.

L'allarme ad Areu (l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia) è arrivato pochi minuti dopo le 13. Immediatamente sono giunti i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia. L'edificio colpito era in costruzione e non ci dovrebbero essere persone all'interno. Il velivolo, decollato da Milano Linate, era diretto in Sardegna.