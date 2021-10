Aereo precipitato a Milano, due le famiglie distrutte | Tra le vittime anche un imprenditore italiano e un ricco immobiliarista romeno

E' precipitato alle porte di Milano un piccolo aereo con otto persone a bordo, tutte morte nello schianto. Il velivolo era decollato da Linate ed era diretto in Sardegna. Le vittime sono i due piloti e i sei passeggeri, tra i quali anche un bambino. L'aereo è caduto sopra una palazzina in ristrutturazione.

Le vittime identificate - Tra le vittime identificate c'è uno degli uomini più ricchi della Romania Dan Petrescu, proprietario e pilota dell'aereo. Aveva 68 anni, doppia cittadinanza tedesca e romena, ed era uno dei principali investitori nel settore immobiliare del suo Paese. Tra le vittime c'è anche suo figlio di 30 anni, Dan Stefan Petrescu, indicato inizialmente alla guida dell'aereo, nato a Monaco di Baviera e anche lui con doppia cittadinanza. Morta anche la moglie di Petrescu, di 68 anni, nata in Romania e con cittadinanza tedesca.

Un patrimonio da 3 miliardi di euro - Petrescu è proprietario di una grande quantità di edifici che ha ceduto negli anni a grandi catene commerciali, come gli ipermercati Metro e Real. Partner di Ion Tiriac, il suo patrimonio è stimato attorno ai 3 miliardi di euro, cosa che lo rende tra gli uomini più ricchi della Romania, Paese dove è tornato dopo aver trascorso molti anni in Germania per sfuggire dal regime di Nicolae Ceausescu. Petrescu stava andando con la sua famiglia Olbia, dove possiede una villa e dove ad attenderlo c'era la madre, di 98 anni. L'aereo era stato acquistato nel 2015 da Petrescu insieme a Vova Cohn, ex azionista della squadra di calcio della Dinamo Bucarest.

Le altre vittime - Gli altri passeggeri del Pilatus erano Julien Brossard, 36 anni, amico canadese di Dan Stefan Petrescu, e la famiglia italo-francese: Filippo Nascimbene, 33enne di origini pavesi ma residente a Milano, il figlio Raphael, nato nel 2020 nel capoluogo lombardo, la moglie Claire Stephanie Caroline Alexandrescou, 34 anni, nata in Francia, e sua madre Miruna Anca Wanda Lozinschi, romena di 65 anni con cittadinanza francese.