Milano, per giorni risulta morto ma era un errore burocratico | I parenti stavano organizzando il funerale

Pronto il funerale Una comunicazione che aveva gettato nello sconforto i parenti dell'uomo. Non riuscendo nemmeno a contattarlo telefonicamente, appresa la notizia, hanno allertato l'impresa di pompe funebri per il funerale, ricevendo anche le prime condoglianze via social.

Il cellulare smarrito Partito dal Salento il 19 dicembre per curare una patologia di cui soffre da tempo, l'uomo ha perso il cellulare e quindi ogni riferimento, non riuscendo a comunicare e neppure a dare l'indirizzo di casa. Parenti e amici, ovviamente, non potevano sapere che aveva smarrito il telefono e che di conseguenza non poteva più contattarli.

Il ricovero al Fatebenefratelli Il 22 dicembre, riporta Il Giorno, Fuso si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli ed è poi stato ricoverato. Essendo non accompagnato e senza cellulare, il personale sanitario, da prassi, ha compilato il modulo di "ricerca parenti" che è stato inoltrato alla Questura di Milano.

L'errore umano Per errore, però, la Questura ha girato al Comune di Sannicola un avviso di "decesso" via Pec al posto della richiesta anagrafica. Poi, dalle verifiche, la scoperta che il 65enne era fortunatamente in vita.