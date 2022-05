Shanghai, anziano dato per morto viene mandato all'obitorio... ma è ancora vivo

Un paziente di una casa di riposo di Shanghai è stato erroneamente dichiarato morto e mandato all'obitorio mentre era ancora in vita.

Come riporta il Time, che cita i media locali, i dipendenti delle pompe funebri si sono accorti che l'uomo respirava ancora e hanno fatto sì che venisse trasportato immediatamente in ospedale, dove è ora ricoverato in condizioni stabili. Il governo municipale ha confermato l'incidente e ha detto di aver avviato un'indagine, mentre la casa di cura si è scusata.