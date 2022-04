Covid a Shanghai, italiano in quarantena: "Il lockdown potrebbe durare fino a Giugno"

A Shanghai la situazione peggiora di giorno in giorno.

La città è in lockdown, che si teme possa proseguire fino a giugno

la preoccupazione più grande è data dalle recinzioni che le autorità hanno messo davanti ai condomini

"Mattino Cinque News" Alessandro, un italiano costretto in casa perché positivo

. "Al momento, che penso siano una misura di contenimento per evitare che le persone vadano liberamente in giro. - racconta a- Evidentemente in alcuni posti il lucchetto ai cancelli non era sufficiente per trattenere la gente e, quindi, sono passati alle gabbie".

Numerosi morti in casa -

il sistema sanitario è in piena paralisi e non consente l'accesso in ospedale

"Ci sono stati solo un centinaio di morti per il Covid qui a Shanghai, ma ci sono stati molti deceduti in casa per altre malattie, perchéper sottoporsi ad esempio alle chemioterapie" continua il racconto del ragazzo italiano.

La paura di Alessandro - "Rischio

L'amministratore di condominio mi ha chiuso in casa, ma non è escluso che decidano di riportarmi in uno di quei "lazzaretti",

che mi riportino ancora in un centro d'isolamento, perché sono risultato di nuovo positivo. - spiega il giovane -da dove sono uscito solo il 15 aprile scorso".