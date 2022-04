Shanghai, un'imprenditrice italiana a Tgcom24: "Ho dovuto digiunare per due giorni, non vediamo la luce"

Dal primo aprile tutta la metropoli cinese da 25 milioni di abitanti è stata messa in lockdown per contenere la diffusione della nuova ondata di coronavirus, la più grande - stando ai dati ufficiali - dall'inizio della pandemia. Non si esce da casa, neanche per lavorare o andare al supermercato. "Non vediamo la luce", dice a Tgcom24 Maria Ricucci, imprenditrice italiana a Shanghai.

Vive nella parte est della città, che è stata la prima a essere chiusa, il 28 marzo

. "Le risorse alimentari ora sono migliorate, ma nelle prime settimane è stato difficile. Io ho dovuto digiunare per due giorni perché avevamo veramente poco cibo e non sapevamo come procurarcelo. Negli ultimi tempi ci siamo organizzare per fare acquisti collettivi insieme agli altri condomini". Una soluzione che però potrebbe non essere sufficiente: "Dalla prossima settimana - racconta - le consegne scarseggeranno ulteriormente perché le autorità temono che ci sia il virus dentro alle consegne del cibo, dato che la città è in lockdown e non si capisce come faccia l'epidemia a diffondersi come sta facendo".

Sabato 16 aprile la città ha segnalato 23.513‬ casi

per il giorno precedente. Nei conteggi ufficiali separano i sintomatici (3.590 in questo caso) dagli asintomatici (19.923). A causa della strategia "Zero Covid" praticata dalla Cina sin dall'inizio della pandemia, Shanghai è stata messa in lockdown totale già da quando venivano registrate poche centinaia di nuove infezioni al giorno. La chiusura della città più popolosa della Cina è a tempo indefinito: "Non vediamo la luce - dice ancora Maria Ricucci a Tgcom24 - Speriamo che a metà maggio si riesca ad aprire la città, ma sono ipotesi che facciamo tra noi. Non abbiamo nessuna conferma".

Un lockdown distopico

. Così è stato definito da molti osservatori, a causa dell'utilizzo della tecnologia come strumento di controllo della popolazione, tra cani-robot che passeggiano per le strade a dare istruzioni alla gente e droni che volano tra i grattacieli ordinando alle persone di "tenere a bada il desiderio di libertà".

