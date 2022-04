Covid a Shanghai, italiano chiuso in casa da 14 giorni: "Scarseggiano cibo e acqua, sono prigioniero"

Shanghai è in lockdown a tempo indeterminato

diventa sempre più problematico approvvigionarsi

"Mattino Cinque News" Martino

Qui non si va mai a fare la spesa al supermercato anche senza il lockdown

. La gente è chiusa in casa o negli uffici da settimane e. I negozi sono chiusi. "Tutto avviene attraverso il condominio in cui si ha il domicilio. - spiega a, un italiano costretto a stare nel suo appartamento da 14 giorni -, è una città di 26 milioni di abitanti, che si regge sulle consegne a casa per qualsiasi cosa e in questo momento è difficilissimo poter reperire cibo".

"Avevano annunciato un lockdown di quattro giorni, ma si sta protraendo da settimane.

immaginate la difficoltà perché un condominio può arrivare a contenere tremila persone e le consegne sono dilazionate"

- continua il racconto di Martino - Io sono in dieci chat di condominio: ogni condominio si occupa dell'approvvigionamento di determinati alimenti, tipo verdure, carne, pane o uova, ma

"Ho comprato acqua da bere il 3 aprile e la nuova fornitura risulta in consegna il 23,

sto sopravvivendo con due bottiglie d’acqua donate da un vicino generoso"

prosegue Martino che aggiunge: "Abbastanza surreale avere il cibo razionato nella città più ricca della seconda potenza economica mondiale".