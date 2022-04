Shanghai, i droni durante il lockdown: "Tenete a bada il desiderio di libertà"

"Rispettate le regole anti-Covid.

Tenete sotto controllo i vostri desideri di libertà. Non aprite le finestre e non cantate". Il silenzio della notte di Shanghai in lockdown è rotto da una voce metallica di donna proveniente dal cielo. I droni del governo volano per le strade e invitano i cittadini a reprimere la loro voglia di uscire di casa.