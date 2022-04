Covid, lockdown di Shanghai esteso a tutta la città

Il lockdown per contenere la pandemia Covid è stato esteso a tutta Shanghai e ai suoi 25 milioni di abitanti.

Lo riferisce la Bbc. Fino a lunedì la metropoli aveva adottato misure restrittive per le zone orientale e occidentale. I residenti non possono uscire dalle proprie aree residenziali. La pressione crescente sugli ospedali cittadini ha portato le autorità ad allestire letti in una serie di strutture temporanee di nuova costruzione.