Covid, picco di casi nelle compagnie aeree in Gb e nuovi massimi a Shanghai | Oms: ancora focolai in alcuni Paesi

Gran Bretagna, molti aerei a terra per colpa dei contagi

- In Gran Bretagna i contagi tra gli addetti delle compagnie aeree sta mandando in tilt il trasporto nei cieli, con mille voli da e per il Regno Unito cancellati negli ultimi giorni, in particolare da parte di Easyjet e British Airways, in seguito al numero record di dipendenti finiti in malattia proprio per il Covid. Inoltre, ai passeggeri è stato detto di aspettarsi altri disagi perché tale emergenza potrebbe durare a lungo.

Easyjet ha cancellato altri 60 voli nelle ultime 24 ore a fronte di un tasso di assenza del suo staff raddoppiato rispetto ai livelli normali. Tra i fattori che possono aver contribuito all'aumento dei contagi potrebbe esserci la fine dell'obbligo delle mascherine su molti voli delle compagnie britanniche, in particolare quelli interni. Tale misura è prevista dal passaggio, deciso dalle autorità nazionale, dalla gestione pandemica a quella endemica del virus, con la conseguente eliminazione delle restrizioni.

Shanghai, avanti con il lockdown

- La situazione resta preoccupante anche in Cina, dove a Shanghai è stato toccato un nuovo picco di contagi accertati, 13.354, con il numero di casi attivi nel Paese ai massimi da inizio pandemia: questo fa pensare che il lockdown proseguirà, nella megalopoli che conta 25 milioni di abitanti, oltre il previsto, anche se il numero di persone sintomatiche rimane di poche centinaia. La variante Omicron risulta altamente infettiva e sono stati effettuati tamponi a tappeto sulla popolazione.

In Brasile oltre 30 milioni di casi da inizio pandemia

- In Brasile sono stati superati i 30 milioni di casi da inizio pandemia, con 13.361 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 165 morti e un numero totale di vittime pari a 660.321 e una media mobile delle infezioni a 22.922 e dei decessi a 194.

Via le mascherine in molti Stati dell'India

- Preoccupa il caso India, dove l'uso della mascherina nei luoghi pubblici non è più obbligatorio in diversi Stati: la decisione è stata infatti giudicata "prematura" da vari esperti sanitari, secondo i quali nei luoghi più affollati sarebbe ancora necessario adottare le precauzioni.

Oms: con Omicron ondata di trasmissione del virus

- La situazione nel mondo fa dire all'Oms che, se "alcuni Paesi sono stati in grado di compiere reali progressi contro la malattia, tuttavia molti continuano a far fronte a focolai significativi". "L'emergere di Omicron verso la fine del 2021 ha innescato un'ondata di trasmissione globale i cui impatti si fanno ancora sentire", dice il direttore esecutivo di Health Emergencies Programme dell'Oms, Michale J. Ryan, nel Rapporto annuale "Who's response to Covid-19".