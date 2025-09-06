Milano, pedone investito sulle strisce: ricoverato in gravi condizioni

È ricoverato in codice rosso al Policlinico di Milano un giovane di 25 anni investito questa mattina, intorno alle 5:40, mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Adelchi, nel quadrante orientale del capoluogo lombardo. Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente insieme agli agenti della Polizia Locale, il giovane ha riportato un politrauma a seguito dell’impatto. L’automobilista coinvolto, un ragazzo della stessa età della vittima, si è immediatamente fermato per prestare soccorso.