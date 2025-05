"Lui non voleva niente dalla signora, solo che era scappato di casa ed era arrabbiato con me. C'è una mia amica che abita in quel palazzo e, siccome non c'era, aspettava sulle scale. Passata l'una, ha bussato alla signora perché la conosceva e le ha chiesto se poteva aspettare la mia amica da lei e lei gli ha detto di no", racconta la madre. E aggiunge: "Gli ha chiesto se poteva caricare il telefono, mentre lui aspettava, e lei gli ha detto di no. Le ha poi chiesto una coperta perché aveva freddo mentre aspettava e non so se hanno litigato o cosa sia successo tra di loro". "Quando mi ha raccontato e ho visto il sangue, l'unica cosa a cui ho pensato per prima è stata quella di chiamare l'ambulanza per vedere se lei fosse ancora viva e poi ho chiamato i poliziotti", conclude la donna.