Terremoto ai Campi Flegrei, i residenti: "Siamo demoralizzati"

"Sono caduti i bicchieri di cristallo e la televisione nella stanza da letto, mi sono demoralizzata", prosegue l'anziana che è scesa in strada spinta dal perdurare dello sciame sismico che secondo gli esperti dell'Invg sarebbe ancora in corso. Da Pozzuoli a Quarto fino ai quartieri occidentali di Napoli: nonostante l'epicentro localizzato in mare, a 3 chilometri dalla costa, la terra ha tremato con forza in tutta l'area flegrea. "Durante la seconda scossa sono caduto giù dalle scale e ho rischiato di andare a sbattere contro il portone", dice Italo, residente ad Arco Felice.