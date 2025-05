Due forti scosse di terremoto sono state avvertite alle 12:07 e alle 12:22 nell'area di Napoli. Come riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica, la prima è stata di magnitudo 4.4 mentre la seconda di magnitudo 3.5, con epicentro nei Campi Flegrei. Fanno entrambe parte di uno sciame sismico che ha rilevato 8 terremoti in meno di mezz'ora (7 con magnitudo sopra l'1.0). Le scosse, avvertite nitidamente anche a Napoli, hanno provocato paura soprattutto nei Comuni Flegrei: a Pozzuoli e negli altri centri la gente è uscita in strada. Non si hanno segnalazioni di danni.