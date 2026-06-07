"Stavo andando a fare la spesa al supermercato che si trova proprio vicino a casa - ha raccontato la modella al Corriere della Sera - Ero appena uscita. A un certo punto ho notato questo gruppo di ragazzi, saranno stati sei, sette o forse otto. Stavano bevendo birra. Ho avuto subito una brutta sensazione, così ho cambiato strada per evitare di incrociarli. Ma non è servito spostarsi. Ormai mi avevano puntato". L'hanno inseguita, raggiunta e hanno iniziato a toccarla e prenderla ripetutamente a pugni all'addome e al volto: "Volevano fare sesso con me. - aggiunge Anna - Ho cercato in tutti i modi di fermarli e di oppormi. Ma non ci sono riuscita, perché erano in tanti". Le sue urla hanno attirato l'attenzione di un ragazzo, sembrerebbe italiano, che è intervenuto per aiutarla dopo aver visto quello che stava succedendo e li ha messi in fuga.