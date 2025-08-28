Milano Marittima, lido vieta accesso ai bambini. Lo sfogo di un papà: "Non ci credevo, è sempre stata la città dei più piccoli"

"Inizialmente non ci credevo, poi ho realizzato e nel tragitto per tornare all'ombrellone ho pensato: ‘Come è possibile che a Milano Marittima vengo rimbalzato per via di mio figlio di 5 anni e l'altro giorno ho pranzato avendo a fianco a me un mastino enorme?’".

Un'esperienza piuttosto spiacevole per il turista, che ha aggiunto: "Mio figlio non c’era, ma è molto sensibile a queste cose. Mi avrebbe fatto delle domande e io non avrei saputo come rispondergli".

"Milano Marittima è la città dei bambini, che piaccia o no", ha ribadito.