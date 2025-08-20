Mondello (Palermo), l'ultimatum di Schifani: "Via gli ostacoli e i tornelli o stop alle concessioni"

Per il presidente della Regione Sicilia è inammissibile che non sia garantito l'accesso gratuito dei cittadini alla battigia. Per questo saranno avviati controlli in tutta l'isola
Spiaggia di Mondello, Palermo © Ansa
I concessionari dei lidi sulle spiagge siciliane devono applicare entro dieci giorni le regole previste dalla circolare dell'assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino sul divieto di utilizzo di staccionate o altre strutture rigide sulla battigia o di tornelli e altri dispositivi che limitano o condizionano l'accesso alle aree di libero transito. Due note a firma del dirigente del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli, ribadiscono e applicano i contenuti della circolare dello scorso 13 agosto. Una nota è indirizzata a tutti i gestori balneari, l'altra, in particolare alla società Italo-Belga, titolare dello stabilimento di Mondello, a Palermo, a seguito della ispezione della guardia di finanza e della guardia costiera.
"Nessuna staccionata o recinto che possa ostacolare o limitare l'accesso dei bagnanti alla battigia sarà più autorizzata e quelle esistenti andranno rimosse. Il governo regionale ha messo in campo diversi atti per regolarizzare e mettere ordine sulla materia delle concessioni balneari anche con l'adozione dei Pudm, i piani di utilizzo del demanio marittimo, a cui gli enti locali dovranno adeguarsi. In un anno sono stati redatti 93 piani, proprio grazie all'impulso dell'assessorato dell'Ambiente", dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
Dello stesso avviso l'assessore Giusi Savarino che afferma: "Queste note dirigenziali e chiarezza e delineare senza equivoci ciò che è possibile fare e ciò che, invece, non si può fare nei lidi. A Mondello delimitazioni rigide e tornelli devono essere rimossi, pena la decadenza della concessione. Sono permessi solo cime, dispositivi mobili e facilmente spostabili. Su questo vigileremo e faremo controlli attenti perché le regole vengano rispettate".
La Italo-Belga deve rimuovere, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'assessorato, le quattro installazioni per il controllo degli accessi pedonali ai varchi di ingresso dei lidi Valdesi, Sirenetta, Onde Beach e Stabilimento e tutte le staccionate e le altre strutture rigide a delimitazione della battigia non autorizzate.
La Regione avvierà controlli e sopralluoghi in tutta l’isola per verificare l’adeguamento alle nuove disposizioni. In caso di inadempienza potrà scattare il procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.
