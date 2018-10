È finita l’odissea di Marinella. L’appello della bidella, invalida al 100% e con un figlio disabile, aveva fatto muovere in prima persona l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, che si era mobilitato per far uscire la bidella dal garage tre metri per tre dove era costretta a vivere e consegnarle un'abitazione decorosa. “Per me oggi inizia una nuova vita. Volevo ringraziare di cuore l’assessore, voi di Pomeriggio Cinque e tutti quelli che hanno reso tutto questo possibile”. Oggi è entrata per la prima volta nella nuova casa, e ha detto definitivamente addio alla sua vecchia vita.