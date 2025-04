Milano, ha un malore mentre fa clownterapia: volontario 26enne morto al Niguarda

"Filippo Bonacchi era un artista. Sabato scorso è morto a ventisei anni all'ospedale Niguarda di Milano. Ma non era ricoverato lì. In ospedale aveva appena finito di esibirsi come clown. E il suo naso rosso, come sempre, aveva strappato un sorriso alle bambine e ai bambini ricoverati. Che hanno davvero un grande bisogno di ridere", scrive il maestro elementare ed ex assessore comunale Paolo Limonta. "Poi Filippo si è sentito male e in pochissimo tempo è morto. Che idea morire in un ospedale dove hai appena fatto ridere dei piccoli pazienti. Ma i clown non muoiono mai. E il naso rosso di Filippo continuerà a girare per i padiglioni del Niguarda. E continuerà a far ridere bambine e bambini…", conclude.