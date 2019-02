L'inviato di "Striscia la Notizia" Edoardo Stoppa ci porta nel pieno centro di Milano, lungo il Naviglio collegato alla Darsena, dove tantissimi pesci sono morti asfissiati a causa della mancanza di acqua. Di fronte al tragico evento, associazioni di animalisti e pescatori sono insorti, preoccupati che la secca possa espandersi e coinvolgere altre aree della Darsena.



Come mostrato dalla trasmissione di Canale 5, in poche ore il Comune di Milano e molti cittadini sono intervenuti per liberare i pesci che erano rimasti intrappolati nella fanghiglia e per rimuovere tutti gli animali che non sono riusciti a sopravvivere.



Edoardo Stoppa ha incontrato il Presidente del Consorzio di bonifica che si occupa della gestione dei navigli, Alessandro Folli: "Secondo me è stato un incidente - spiega ai microfoni di "Striscia la Notizia" - Purtroppo le paratoie costruite per tenere l'acqua in Darsena hanno avuto delle perdite, nella notte si è formata una falla provocando così la secca del tratto di fiume interessato. Una squadra di 12 persone è prontamente intervenuta per provvedere alla pulizia della Darsena che ora è tornata alla normalità".