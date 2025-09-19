Milano intitola una via a Italo Calvino a 40 anni dalla morte

A 40 anni dalla scomparsa di Italo Calvino è stata intitolata a Milano una via in suo onore. L’evento si è tenuto nel parco di CityLife e da adesso i cittadini potranno passare per via Italo Calvino e ammirare la targa dedicata. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, della presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, dell’amministratore delegato di SmartCityLife, Roberto Russo e dello storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani.



“Intitolare una via a Calvino a Milano significa per noi rendere la sua eredità parte viva della città, un segno concreto che invita i cittadini e le nuove generazioni a incontrare quotidianamente la sua voce”, ha detto Sacchi.