Premio Elba 2025, ecco i tre libri finalisti

Le due giurie, quella letteraria e quella popolare, avranno il compito di scegliere l’opera che meglio rappresenta l’eccellenza letteraria contemporanea. La proclamazione del “Super-vincitore” della 53a edizione del Premio avverrà durante la cerimonia di premiazione, condotta da Attilio Romita affiancato dalla giornalista Monica Giandotti, prevista a Portoferraio sabato 6 settembre 2025. Madrina d’eccezione della serata sarà l’attrice Veronica Pivetti. Il Premio, giunto alla 53a edizione, è organizzato dal Comitato Promotore, con il Patrocinio della Regione Toscana e il Patrocinio del Ministero della Cultura, e si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, premiando l’eccellenza letteraria e promuovendo il dialogo tra autori, critici e lettori.