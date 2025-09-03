Mantova: al via l’edizione n. 29 di Festivaletteratura

Il programma è ricchissimo ed è impossibile ricordare i numerosissimi incontri ed eventi: per consultarne la versione completa si può visitare il sito internet: www.festivaletteratura.it. Per citare solo alcuni degli appuntamenti principali, ricordiamo, tra gli scrittori più attesi della ventinovesima edizione, i nomi del premio Pulitzer Elizabeth Strout, che torna al Festival dopo quasi un decennio, e di Paul Murray, autore del "libro dell'anno" Il giorno dell'ape (Einaudi, 2025). Ma sono da ricordare anche le presenze di Ali Smith, Ocean Vuong, Nathan Hill, Alejandro Zambra. Tra gli italiani ci sono Antonio Scurati, Roberto Saviano e Teresa Ciabatti, Carlo Lucarelli e Antonio Albanese, al suo debutto nel mondo letterario con La strada giovane (Feltrinelli, 2025).