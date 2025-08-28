Gorizia-Nova Gorica: come vivere la Capitale europea della Cultura

I BORBONE A GORIZIA - “I Borbone di Francia in esilio a Gorizia. Ricordi e immagini dell’esilio” è la mostra che apre uno squarcio inedito sul legame tra Gorizia e la storia d’Europa. Allestita a Palazzo Coronini Cronberg, racconta la vicenda della famiglia reale francese, accolta in esilio in questo territorio tra fine Ottocento e inizio Novecento. Oggetti, fotografie e documenti inediti restituiscono un volto intimo e umano a una pagina dimenticata della storia europea. Le vie della città diventano a loro volta teatro di racconto: con “Via Rastello, dove le storie prendono vita”, i visitatori sono guidati tra le botteghe storiche e le testimonianze di un centro urbano che ha conosciuto prosperità commerciale, convivenze linguistiche e lacerazioni del Novecento. Un tour esperienziale che mette al centro le persone e i luoghi di un passato condiviso. A completare il quadro identitario, due percorsi tematici: “Gorizia, una storia di frontiera”, che accompagna il visitatore lungo i luoghi simbolo del confine e delle sue trasformazioni, dal Trattato di Parigi del 1947 alla caduta della Cortina di Ferro, e “Atmosfere goriziane – Tour classico”, un itinerario ideale per chi si avvicina per la prima volta alla città e desidera coglierne il fascino architettonico e multiculturale.



SENTIERI - A pochi chilometri dal centro di Gorizia, la natura si apre al passo lento dei camminatori. Tra i più suggestivi c’è il “Sentiero delle Vigne Alte”, il percorso escursionistico più conosciuto della celebre zona vitivinicola del Collio, a Capriva. Ricco di punti panoramici, il percorso si snoda tra boschi, colline e vigneti più alti della zona, che si affacciano sulla pianura da un lato e sulla Slovenia dall'altro. Dal percorso principale è possibile intraprendere anche delle varianti per scoprire siti naturalistici in località Russiz Superiore o la Piana del Preval; il “Percorso delle Panchine arancioni di Oslavia, invita il camminatore a percorrere un viaggio lento e contemplativo in un paesaggio unico, dove lo sguardo si perde tra l’Italia e la Slovenia. Sette panchine collocate in terrazze panoramiche, tra vigneti e vedute transfrontaliere. L’itinerario invita ad attraversare il paese di Oslavia, per ammirarne il paesaggio e per scoprire la storia e il futuro di questo fazzoletto di Collio, spesso escluso dai percorsi di visita classici. Infine, “La Piana del Preval: dove il silenzio prevale”, un percorso bucolico che attraversa una rete di stradine e carrarecce poco frequentate trasformate in percorsi ciclo-pedonali in mezzo a zone coltivate o lasciate a prato stabile e dolci rilievi collinari ricoperti da boschi e da vigneti.

