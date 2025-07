Il Friuli Venezia Giulia è pet-friendly tutto l’anno

LE SPIAGGE ATTREZZATE - Sette sono le spiagge attrezzate per il quattro zampe ufficialmente riconosciute lungo il litorale del Friuli Venezia Giulia, da Lignano Sabbiadoro a Trieste, passando per Grado. A Lignano Sabbiadoro si trovano alcune delle strutture più all’avanguardia d’Italia: la Doggy Beach, sul lungomare Marin nei pressi dell’ufficio spiaggia 1, è stata una delle prime a specializzarsi nell’accoglienza degli animali. Sempre a Lignano, tra gli uffici spiaggia 18 e 19, la Sunny Pet è una spiaggia recintata con 27 postazioni dotate di ombrelloni, lettini anche per i cani, aree agility, mini docce, guinzagli, life jacket su richiesta e servizio veterinario giornaliero. A Lignano Riviera, la spiaggia Duke offre 90 postazioni, aree XL senza guinzaglio, dog-wash, docce dedicate, negozi specializzati e persino un ristorante pet-friendly. Spostandosi a Grado, si segnalano due opzioni: il lido di Fido, con recinti individuali, lettini e dog toilet, e la spiaggia di Snoopy, apprezzata per l’area agility, il servizio dog-sitter e l’assistenza veterinaria. A Monfalcone, nella località di Marina Julia, la spiaggia di Pippo dispone di sdraio per cani, ciotole d’acqua sempre fresche, giochi, docce e uno shop dedicato. Nel golfo di Trieste, a Sistiana la spiaggia Caravella ospita la Bau Beach, un’area recintata dove gli animali possono muoversi in sicurezza.



ALBERGHI E RISTORANTI - L’ospitalità si estende anche a hotel, agriturismo, B&B e campeggi, molti dei quali accolgono gli animali senza costi aggiuntivi. Numerose le strutture dotate di spazi ombreggiati, aree sgambamento, laghi e accessi al mare riservati ai cani. Anche ristoranti, bar e locali sono sempre più attrezzati per offrire acqua fresca, ciotole e zone dedicate, nel rispetto di una cultura dell’accoglienza basata su buon senso e convivenza armoniosa.



TRASPORTI PET-FRIENDLY - Il trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia è sempre più pet-friendly. Gli animali di piccola taglia, contenuti in borsa o trasportino, possono viaggiare gratuitamente nella maggior parte dei mezzi pubblici. Per i cani di taglia più grande sono spesso richiesti guinzaglio, museruola e, in alcuni casi, un biglietto aggiuntivo. Le normative variano a seconda del gestore e della tratta ed è sempre consigliato verificare eventuali restrizioni orarie o specifiche regole locali.



ITINERARI ED ESCURSIONI - Il Friuli Venezia Giulia propone anche numerosi itinerari pet-friendly, tra sentieri, lagune, borghi e montagne. Dal panoramico sentiero Rilke tra Sistiana e Duino, con vista sulle falesie, fino ai percorsi più freschi dell’altopiano del San Simeone nei dintorni di Bordano, la regione offre escursioni adatte a ogni tipo di cane e proprietario. Segnaletica chiara, percorsi accessibili, tappe attrezzate: ogni itinerario è pensato per vivere la natura in sicurezza, anche al guinzaglio.



EVENTI E ATTIVITÀ - Sempre più numerose le iniziative pensate per chi viaggia con animali. Tra queste, le esperienze “Dog & Museum” sperimentate con successo a Cividale del Friuli, che prevedono visite guidate con servizio gratuito di dog sitting. Numerosi parchi e giardini, come la Riserva naturale della foce dell'Isonzo e il parco del castello di Miramare, accolgono gli animali domestici. Non mancano le sfilate tematiche (come quelle dedicate ai bassotti), giornate in malga, passeggiate organizzate, trekking e attività outdoor condivise, da svolgere anche su SUP o in canoa, per scoprire siti Unesco, città d’arte e paesaggi mozzafiato tra le Alpi e le Dolomiti fino al Mare Adriatico.