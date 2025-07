Lombardia: lago d’Idro oasi di verde, tranquillità, attività en plein air

MOLTO PIÙ DI UN PARCO AVVENTURA A CASTO - Tra ruscelli e cascate con rocce a strapiombo, il Parco delle Fucine di Casto offre itinerari fatti di ponti tibetani, pareti per arrampicate, percorsi attrezzati, zip line, numerosi percorsi trekking e mountain bike per grandi e piccoli. In questo territorio, che anticamente si sviluppò come agglomerato di fucine e di case per coloro che si dedicavano alla lavorazione del ferro, oggi sono state realizzate ferrate e palestre di arrampicata adatte a vari livelli di difficoltà. In particolare, il percorso delle ferrate disposto ad anello è composto da 14 tratti indipendenti e allineati, lunghi in totale 1700 metri con circa 500 metri di dislivello. Per gli appassionati dei percorsi storici è inoltre possibile visitare un vecchio distretto industriale composto da sei fucine, un forno fusorio, un mulino e una calchera. L’attrazione di punta è il gruppo delle due Zip Line, che permettono di sorvolare l’area dei laghetti sul Torrente Regazzina; ai bambini di età compresa tra i 5 e 9 anni è dedicato il Mini park, mentre per chi desidera soggiornare in questi luoghi per più di un giorno, è possibile usufruire dell’area campeggio sulle rive dei laghetti.



ROCCA D’ANFO, LA PIÙ GRANDE FORTEZZA NAPOLEONICA D’ITALIA - Tra i monumenti simbolo della zona primeggia indubbiamente la Rocca d’Anfo, la più grande Fortezza Napoleonica d’Italia, che domina dall’alto il lago. Oggi è sede di eventi culturali ed è visitabile con guida. Come in tutti i manieri, anche qui aleggiano i fantasmi. Narra infatti un’antica leggenda locale che due ufficiali napoleonici, un Capitano e un Tenente, si sfidarono a duello per amore della bellissima Jole, morendo entrambi. Da allora i loro fantasmi presidiano la Rocca, mentre, forse, litigano ancora per amore. Al di là della leggenda, la Rocca, imponente e vastissima, non può che colpire la fantasia per le intricate vicende di cui fu scenario, la complessa struttura, la straordinaria posizione panoramica. Le prime fortificazioni, volute dai Visconti, sembrano risalire all’inizio del 1300. Oggi è articolata in un insieme di fortificazioni che, nel tempo, si sono estese per ben 50 ettari su una fascia di terreno di forma triangolare incastonata tra la riva del lago d’Idro e il versante del monte Censo, fino a raggiungerne quasi la cima, con un dislivello che va dai 380 ai 651 m. Due i nuclei principali: la rocca veneziana, la più antica, a sud e quella napoleonica, che orla la parte settentrionale della montagna. Visitarla è una piacevole e sportiva avventura e richiede scarponcini da trekking. Si può scegliere fra 2 itinerari di varia lunghezza, percorribili solo con guida: il Percorso Napoleonico e il Percorso dalla Serenissima al Regno d'Italia.



Per maggiori informazioni: www.visitbrescia.it