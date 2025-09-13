Premio Campiello, Wanda Marasco vince la 63esima edizione

Alberto Prunetti con il suo "Troncamacchioni" (Feltrinelli) , 36 voti, in cui racconta la Maremma dell'interno minerario, delle colline metallifere che si sta spopolando, ricostruendola attraverso documenti e memorie popolari, ha avuto 36 voti. "Oggi la storia la fanno i perdenti come chi fugge da Gaza", ha detto lo scrittore, per cui è stata scelta la canzone "La storia siamo noi" di Francesco De Gregori'. Ultimo è arrivato Marco Belpoliti con 19 voti per "Nord Nord" (Einaudi) in cui si interroga su che cosa significhi per noi il Nord compiendo un viaggio che da Milano si estende alla Brianza e Monza dove incontriamo alcuni protagonisti della vita culturale da Alberto Arbasino a Ferdinando Scianna.