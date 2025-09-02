La Medaglia del presidente della Repubblica conferita al XXV Festival Verdi

"Con sincera gratitudine, abbiamo ricevuto la Medaglia che il Capo dello Stato ha voluto conferire alla XXV edizione del Festival Verdi. Tale riconoscimento onora l'impegno del Festival nella valorizzazione internazionale del patrimonio e dell'eredità verdiana, le lavoratrici e i lavoratori che ogni anno lo rendono possibile e le artiste e gli artisti che da tutto il mondo portano su questo palcoscenico la forza e l'attualità delle opere del Maestro. La Medaglia del Capo dello Stato rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire con passione il nostro lavoro al servizio della cultura operistica italiana", affermano Michele Guerra, sindaco di Parma e presidente della Fondazione Teatro Regio di Parma, e Luciano Messi, sovrintendente del Teatro Regio di Parma.