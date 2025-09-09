Addio a Stefano Benni, lo scrittore che ha dato voce all'ironia e alla fantasia

Nato a Bologna nel 1947, ma cresciuto tra i paesaggi dell'Appennino, Benni amava raccontare con ironia la propria formazione: "Molte parti della mia biografia sono inventate, è un modo di difendere la mia privatezza", spiegava. Il soprannome di Lupo derivava dalle notti trascorse a ululare in compagnia dei suoi cani, un ricordo che lui stesso definiva "una bellissima follia notturna". Autore di romanzi e raccolte che hanno fatto epoca Benni ha conquistato generazioni di lettori con uno stile ironico, visionario e profondamente legato all'attualità. I suoi libri, tradotti in oltre trenta lingue, hanno avuto un grande successo anche all'estero. Tra i titoli a lui più cari, come dichiarava spesso, c'era "Blues in sedici". Tra gli altri romanzi da lui scritti si ricordano "Bar Sport Duemila", seguito del suo titolo più celebre, "Elianto", "Terra!", "Margherita Dolcevita", "Spiriti" e "Pane e tempesta".