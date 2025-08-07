Addio a Gianni Berengo Gardin: ha raccontato l’Italia con la macchina fotografica

Gianni Berengo Gardin è morto oggi, 7 agosto 2025, all'età di 94 anni a Genova. Fotografo tra i più influenti del panorama italiano e internazionale, ha raccontato l'Italia con uno sguardo documentaristico, empatico e spesso politico. Con oltre sessant'anni di carriera, ha attraversato la storia del Paese testimoniandone trasformazioni, contraddizioni e bellezza. Dal reportage sociale ai paesaggi urbani, dalle fabbriche agli ospedali psichiatrici, la sua opera ha segnato una svolta nel modo di intendere la fotografia come strumento di riflessione e denuncia. È stato capace di unire rigore estetico e sensibilità umana, con una produzione che oggi è considerata patrimonio culturale.