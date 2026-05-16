Milano, coniugi americani investiti: lui muore, lei gravissima

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 16 maggio in via Pirelli, in zona Bicocca, a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie di 75 e 76 anni, mentre stavano attraversando la strada. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo, proveniente da via Chiese e diretto verso il centro città, giunto all'intersezione con via Vizzola avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all'etilometro, sia al drug test. Il conducente, sotto shock dopo l'accaduto, è stato trasportato in codice verde all'Ospedale civile di Sesto San Giovanni. Le condizioni dei due pedoni sono apparse subito gravissime. L'uomo, nato nel 1949, era stato trasferito in codice rosso all'ospedale Multimedica, dove è successivamente deceduto. La moglie, nata nel 1950, è stata invece ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove si trova in sala operatoria in condizioni critiche.