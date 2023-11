Milano, incendio in un appartamento: morto un 75enne

Fotogallery - Maltempo in Toscana, neonata di due mesi in salvo tra le braccia del vigile del fuoco

A Milano un 75enne è morto in un incendio divampato all'interno di un appartamento al 14esimo piano di un palazzo.

È accaduto in via San Mamete, nel quartiere Adriano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il rogo si è sviluppato nella cucina, senza alcuna esplosione come invece riferito in precedenza.