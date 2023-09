Casarza Ligure (Genova), esplosione devasta una palazzina: nessun ferito

A Casarza Ligure (Genova) una bombola di gas è esplosa in una palazzina, devastando l'edificio.

Non ci sono feriti, ma due ragazzine sono sotto shock per lo spavento. La deflagrazione è stata udita in tutta Casarza Ligure. Il sindaco Giovanni Stagnaro è giunto sul posto. La polizia locale ha chiuso la strada per consentire ai soccorritori di operare al meglio.