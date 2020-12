Milano, in Statale installati i distributori di assorbenti a prezzi calmierati (20 centesimi): è la prima università in Italia

La Statale di Milano è la prima università in Italia a installare distributori di assorbenti a prezzo calmierato. Ad annunciarlo le studentesse e gli studenti di UniSì , la lista di rappresentanza studentesca che quasi due anni e mezzo fa aveva avanzato la proposta. Ora le ragazze dell'ateneo potranno acquistare gli assorbenti dai distributori automatici al prezzo di 20 centesimi. "Un primo passo per un welfare studentesco che abbia come priorità anche la parità di genere nei luoghi della conoscenza", scrive UniSì su Facebook.

Il post della vittoria - "Dopo un anno e 9 mesi dalla prima proposta che UniSì ha fatto in Cds, la nostra promessa è realtà - hanno scritto i giovani in un post per festeggiare la vittoria. “Non basta e non ci fermeremo, ma un passo importante, grazie al lavoro dei nostri rappresentanti, è finalmente stato fatto".

Le tappe - Il 30 settembre scorso, UniSì aveva ottenuto l’ok del Cda, che aveva detto sì alla proposta, scegliendo di posizionare le macchinette in tutte le sedi principali dell’ateneo. "Diversi Stati negli ultimi anni garantiscono la distribuzione di assorbenti gratuiti nei luoghi della conoscenza. Non abbiamo ottenuto il massimo, cioè la gratuità, ma di fronte ad istituzioni sorde, con il nostro percorso l'amministrazione della Statale farà da apripista di un'iniziativa concreta a favore del genere femminile", avevano scritto gli studenti in quell’occasione. Ora con l'installazione il percorso è completato.