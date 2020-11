La Scozia è il primo Paese al mondo a garantire gli assorbenti gratis

Dopo una campagna di quattro anni che ha cambiato radicalmente il discorso pubblico sulle mestruazioni, la Scozia è diventata il primo Paese al mondo a garantire l’accesso gratuito e universale agli assorbenti . Il parlamento ha infatti approvato all’unanimità il "Period Product (Free Provision) Bill", una legge che obbliga le autorità locali a fornire in maniera gratuita assorbenti o prodotti per il ciclo mestruale a "chiunque ne abbia bisogno".

La proposta di legge era stata lanciata dalla parlamentare Monica Lennon per contrastare la "period poverty", ossia l’impossibilità di accedere ai prodotti per il ciclo mestruale per questioni economiche, e lo scorso febbraio aveva ricevuto una prima approvazione. Come riporta la Cnn, secondo un sondaggio del 2017 di Plan International UK, una ragazza su 10 nel Regno Unito non era in grado di permettersi gli assorbenti.

La misura intende anche combattere lo stigma delle mestruazioni: sempre secondo il sondaggio citato dalla Cnn, quasi la metà delle ragazze tra i 14 e i 21 anni è imbarazzata quando si parla di ciclo e ha saltato la scuola per motivi legati alle mestruazioni.

Già nel 2018, la Scozia era diventata il primo Paese al mondo a fornire questa tipologia di prodotti gratuitamente in scuole, college e università. Da adesso dovrà fornirli in tutti gli edifici pubblici. Spetterà alle autorità locali e agli istituti scolastici garantire che i prodotti siano disponibili gratuitamente.

"La legge farà una differenza enorme nella vita di donne e ragazze e di tutti coloro che hanno le mestruazioni", ha detto Lennon.