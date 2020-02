Scozia, assorbenti e prodotti igienici femminili gratuiti: sarà il primo Paese al mondo

Assorbenti e prodotti igienici femminili gratis: il parlamento scozzese ha approvato una proposta di legge che permetta alla donne di non dover più spendere per questi beni di prima necessità. Il Period Products Scotland Bill, com'è stata ribattezzata la legge, ha ottenuto 112 voti a favore, nessun contrario e un astenuto e dovrà affrontare ancora una seconda fase dell'iter parlamentare per avere l'ok definitivo. Questo renderebbe la Scozia il primo Paese al mondo ad adottare un provvedimento simile.