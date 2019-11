Tagliata la "Tampon Tax", Gualtieri: "Segnale per milioni di donne"

Dopo le campagne di sensibilizzazione "Il ciclo non è un lusso" e il videoappello di un gruppo di deputate, arriva il taglio delle tasse sugli assorbenti. Ad annunciato è il ministro dell'Economia, Roberto Gualieri , che su Twitter spiega che il governo ha "tagliato la .Tampon Tax. L'Iva su tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5% . Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel decreto fiscale".

Dunque la maggioranza avrebbe raggiunto un'intesa per iniziare ad abbassare l'Iva sui prodotti femminili biodegradabili, che potrebbe ampliarsi anche a tutti quelli per l'igiene bio e, in futuro, magari anche alla generalità dei beni eco-compatibili.

Solo due settimane fa la commissione Finanze della Camera aveva riammesso un emendamento al dl Fisco che chiedeva di tagliare l'Iva sugli assorbenti dal 22 al 10%. Stasera il ministro dell’Economia ha annunciato la riduzione della tassazione al 5%. L'emendamento, che come prima firmataria ha Laura Boldrini, è stato presentato da 32 deputate di maggioranza e opposizione.