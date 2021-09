Milano, il primo giorno di scuola al liceo Carlo Tenca

Sono circa 1.400 gli studenti del liceo Carlo Tenca di Milano. Nonostante il grande numero di presenze, il primo giorno di scuola non ha presentato grandi criticità. Lo conferma il preside della scuola superiore, Mauro Zeni, che a "Morning News" fa sapere: "I ragazzi sono tutti in presenza, abbiamo mantenuto un metro e mezzo di distanziamento, come avevamo già fatto l'anno scorso. L'edificio è dotato cinque accessi differenti e tutti gli ingressi sono scaglionati. Infine abbiamo previsto due orari: uno alle otto meno venti e l'altro nove meno venti".

"Abbiamo chiesto il Green pass anche ai genitori - continua il preside - abbiamo la consuetudine per le classi prime di accoglierli in aula magna insieme ai genitori per un saluto iniziale, ovviamente quest'anno potranno entrare solo coloro dotati di Green pass". "C'è tanto entusiamo da parte dei ragazzi - considera Zeni - molti si sono presentati in anticipo, evidentemente hanno voglia di riprendere la scuola in presenza. Un bisogno che sentiamo tutti, ma con maggior forza i ragazzi", conclude.