Milano, getta cocaina dalla finestra ma il sacchetto finisce nelle mani dei poliziotti: arrestato

Con gli agenti della Narcotici alla porta, ha gettato della cocaina dalla finestra, sperando di toglierla di mezzo, ma il sacchetto è finito nelle mani dei poliziotti che avevano circondato la casa. L'uomo, un 45enne con precedenti per spaccio, è stato così arrestato. E' accaduto a Milano .

In casa l'uomo nascondeva altri 435 grammi di marijuana e 56 di hashish (oltre ai 103 di cocaina lanciati fuori). All'abitazione, gli agenti della Squadra mobile erano arrivati seguendo due acquirenti, entrambi poi segnalati come assuntori in prefettura.