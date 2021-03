Potenza, spacciavano droga in un negozio: pagamenti anche con il reddito di cittadinanza | Sovrapprezzo ai clienti con la card (per recuperare le tasse)

I carabinieri hanno sgominato una banda dedita al traffico di droga che riforniva la Basilicata e la Puglia a Palazzo San Gervasio (Potenza). La sede "logistica e operativa" era in un negozio di famiglia di frutta e verdura: all'interno le sostanze stupefacenti venivano cedute a persone che si confondevano con gli altri clienti e che in alcune occasioni, per pagare, hanno utilizzato anche la carta del reddito di cittadinanza con l'aggiunta di un sovrapprezzo di 20 euro per il pagamento delle tasse dovute allo Stato.