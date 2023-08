Milano, scalano la guglia della Madonnina del Duomo: denunciati due climber francesi

Non è ancora chiaro quando i due arrampicatori siano saliti sulla guglia maggiore del Duomo, a 108,5 metri dal suolo. Potrebbero essere rimasti sul monumento, nascondendosi alla chiusura, giovedì sera.

Obiettivo era pubblicare immagini su social

I due climber, un 18enne e un 20enne, sono francesi e secondo indiscrezioni, non si tratterebbe nemmeno di ragazzi appartenenti a gruppi organizzati di climbers ma di praticanti amatoriali del parkour. Addosso non avevano bombolette o paracadute, e pare che il loro unico scopo fosse quello di pubblicare la loro bravata sui social e su Instagram in particolare.