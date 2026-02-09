Milano-Cortina 2026, alle Olimpiadi il catering è sloveno
L'inviata di "Fuori dal Coro" chiede un test dell'assaggio agli agricoltori italiani
Mentre molti produttori e agricoltori italiani protestano perché rischiano la chiusura, per le Olimpiadi 2026 è stato scelto un catering sloveno. "175mila pranzi per gli ospiti di Milano-Cortina, abbiamo un'invasione da fuori per cucinare con la bandiera dell'Italia ma quella che è stata scelta è una bandiera un po' strana" denuncia il gastronomo Edoardo Raspelli.
Il cibo italiano, recentemente proclamato patrimonio dell'Unesco, viene quindi soppiantato dalla cucina slovena. Ma cosa si mangerà mai in Slovenia? L'inviata di "Fuori dal Coro" è andata a vedere quali sono le specialità per poi farle assaggiare alla redazione e agli agricoltori italiani. Zuppe con l'aceto, rape fermentate, formaggio tipico e involtini di cavolo con carne macinata all'interno sono solo alcuni dei piatti scelti per il test dall'assaggio. "Mi sembra leggermente pesante da dare a chi va a sciare" commenta un produttore. "Ma è cibo questa cosa? Si fa fatica a mandarlo giù" hanno detto alcuni agricoltori italiani in protesta per concorrenza sleale e costi insostenibili sulla produzione di prodotti made in Italy.