Milano-Cortina 2026, alle Olimpiadi il catering è sloveno

Il cibo italiano, recentemente proclamato patrimonio dell'Unesco, viene quindi soppiantato dalla cucina slovena. Ma cosa si mangerà mai in Slovenia? L'inviata di "Fuori dal Coro" è andata a vedere quali sono le specialità per poi farle assaggiare alla redazione e agli agricoltori italiani. Zuppe con l'aceto, rape fermentate, formaggio tipico e involtini di cavolo con carne macinata all'interno sono solo alcuni dei piatti scelti per il test dall'assaggio. "Mi sembra leggermente pesante da dare a chi va a sciare" commenta un produttore. "Ma è cibo questa cosa? Si fa fatica a mandarlo giù" hanno detto alcuni agricoltori italiani in protesta per concorrenza sleale e costi insostenibili sulla produzione di prodotti made in Italy.