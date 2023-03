Milano, corteo degli anarchici per Dax: imbrattamenti e danni

Dietro di sé il corteo ha lasciato una scia di scritte sui muri da piazzale Loreto - dove sono stati scanditi i nomi di 15 martiri dell'eccidio fascista dell'agosto del 1944, e dove i cadaveri di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi uccisi furono appesi a testa in giù - fino a Crescenzago. Qui, per la "tre giorni" in ricordo di Dax, è stato occupato uno stabile in disuso.

Danni a filiali di banche In via Durante, a inizio percorso, è stato tracciato un murales: "Dax: 2003-2023", per ricordare il ventennale dell'omicidio ed è stata imbrattata con gavettoni di vernice la facciata della sede di Fideuram. Così come ha registrato danni quella della filiale Bper di via Leoncavallo, la cui vetrina è stata infranta e vandalizzata con varie scritte in memoria di Dax, e di Fausto e Iaio, i due esponenti dello storico centro sociale milanese uccisi proprio il 18 marzo, nel 1978, da mani rimaste impunite.

Tensione, petardi, ma nessun incidente Non ci sono stati, tuttavia, i temuti incidenti che un'ipotizzata presenza di anarchici "duri" di vari Paesi europei avrebbero potuto causare. Massiccia la presenza di forze dell'ordine lungo tutto il corteo, soprattutto a presidio degli obiettivi sensibili. Tensione palpabile, esplosione di petardi, insulti alle forze dell'ordine, ma non ci sono stati incidenti. Nella conta dei danni, oltre agli imbrattamenti vi sono il danneggiamento di un'auto, mentre alcuni manifestanti hanno vandalizzato anche due pensiline dei mezzi pubblici.