Parigi, continua la protesta contro la riforma delle pensioni: nuovi scontri e gas lacrimogeni

Bruciata effige di Macron Sulla piazza è stata anche bruciata dai manifestanti una effige del presidente Emmanuel Macron. Anche a Bordeaux sono scoppiate tensioni tra manifestanti e polizia. Gas lacrimogeni sono stati sparati in strada e sono state effettuate cariche dalla polizia. Tensioni sono state inoltre segnalate a Lille.

Nella piazza della ghigliottina La Concorde, dove ai tempi della Rivoluzione si stagliava la sagoma delle ghigliottina, diventa ora un luogo simbolo della rivolta contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron: dopo il raduno improvvisato di giovedì sera per protestare contro la decisione del governo di scavalcare il parlamento e i gravi scontri che ne sono seguiti, la storica piazza è tornata a essere il centro della contestazione.

In pensione a 64 anni (da 62) Gruppi di manifestanti, molti giovani, e sempre più "gilet gialli" si sono concentrati nella più grande piazza parigina. A poche decine di metri, dall'altra parte della Senna, la blindatissima Assemblèe Nationale, dove il governo ha sfidato la rabbia popolare imboccando la scorciatoia della "fiducia" per far passare una legge che impone l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, invisa al 70% dei francesi.

Giovedì già 300 fermi La fiammata di proteste di giovedì si era conclusa a tarda notte con gravi danni e oltre 300 fermi in tutto il Paese, 258 soltanto a Parigi. Ma sembra soltanto l'inizio di un'altra stagione di rivolta e proprio per questo le autorità appaiono preoccupate dalla ricomparsa di molti leader dei "gilet gialli" tra i manifestanti.

La mossa delle opposizioni Sul fronte politico, si affilano le armi per lo scontro di lunedì, quando le opposizioni tenteranno di ottimizzare l'ultima opportunità istituzionale loro rimasta: far cadere il governo di Elisabeth Borne. Che, nella caduta, trascinerebbe con sé anche la detestata riforma. Per ora sono state presentate due mozioni di censura: una del Rassemblement National di Marine Le Pen, che non raccoglierebbe i voti della gauche; l'altra - più strategica - da parte del piccolo gruppo di deputati indipendenti Liot. L'ha subito sottoscritta anche l'alleanza di gauche, Nupes, con conseguente ritiro della mozione dei melenchoniani de La France Insoumise, che hanno desistito per indirizzare il massimo dei voti su quella di Liot.

Ma l'obiettivo è difficile L'obiettivo resta molto difficile, poiché anche facendo il pieno di voti da Marine Le Pen a Jean-Luc Me'lenchon, e aggiungendo una quota di Rèpublicains "disobbedienti" ai vertici alleati del governo, si resta piuttosto lontani dai 287 voti necessari: mancherebbero fra i 25 e i 15 voti, stando agli ultimi conteggi diffusi dal sito di Le Figaro. Sul terreno, i leader sindacali hanno già dichiarato un'altra giornata di mobilitazione per giovedì 23 marzo, sperando di invertire la tendenza delle ultime settimane al calo di partecipazione.

Gli scioperi ad oltranza I settori in cui lo sciopero ad oltranza dichiarato il 7 marzo sta ancora funzionando sono soprattutto quelli della nettezza urbana (10mila tonnellate di immondizia infestano Parigi, anche se da oggi sono partite le precettazioni) e quello dell'energia. La Cgt, uno dei sindacati più importanti, ha annunciato il fermo della raffineria TotalEnergies di Normandia. Messo fuori servizio dai dipendenti anche il più grande stabilimento di stoccaggio di gas d'Europa: il flusso è stato ridotto a 70mila metri cubi all'ora, "tecnicamente il minimo per non danneggiare le macchine".