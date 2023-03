Francia, Macron scavalca il Parlamento: porrà la fiducia sulla riforma delle pensioni

Contestata la premier Borne, i deputati dell'opposizione hanno intonato la Marsigliese in segno di protesta. Il leader socialista Faure: "L'Eliseo non è un parco per accogliere i capricci del presidente". Da gennaio la Francia è teatro di scontri e manifestazioni

L'opposizione canta la Marsigliese e grida dimissioni La decisione di Macron di porre la fiducia sulla riforma delle pensioni per scavalcare il Parlamento francese è stata presa dopo i forti dubbi di una maggioranza certa che potesse avallare il testo. All'ingresso della premier Elizabeth Borne all'Assemblea nazionale i deputati dell'opposizione hanno intonato la Marsigliese in segno di protesta, esponendo cartelli con la scritta "No ai 64 anni". La seduta è stata sospesa per consentire di riportare l'ordine in aula. La Borne ha poi annunciato il ricorso alla fiducia, ma è stata costretta a interrompersi più volte per le grida "dimissioni, dimissioni, dimissioni", i fischi e il canto ininterrotto dell'inno francese.

"L'Eliseo non è un parco per i capricci del presidente Macron" Duro il commento del leader socialista Oliver Faure che ha attaccato: "Quando un presidente non ha una maggioranza nel Paese, non ha una maggioranza all'Assemblea Nazionale, deve ritirare il suo progetto. L'Eliseo non è un parco per accogliere i capricci del presidente".

Ventiquattro ore per le mozioni di censura Nelle prossime 24 ore le opposizioni avranno il diritto di presentare mozioni di censura. Il voto sulle mozioni - che saranno "trasversali" visto che Marine Le Pen ha già annunciato che voterà anche le mozioni della sinistra - è in programma per lunedì. Il governo ha poche possibilità di essere sconfitto sulla fiducia, a meno che non votino contro il governo anche dei deputati Républicains o centristi.

Le Pen: "Colpo di mano democratico" La capogruppo del Rassemblement National all'Assemblea Nazionale di Parigi, Marine Le Pen, denuncia "un colpo di mano democratico", dopo la decisione di Emmanuel Macron di ricorrere alla questione di fiducia, con il contestato articolo 49 comma 3 della Costituzione francese, per adottare la riforma. Parlando ai giornalisti riuniti all'Assemblea Nazionale, Le Pen ha chiesto le dimissioni della premier Elisabeth Borne e ha annunciato che presenterà una mozione di sfiducia contro il governo, ma che è disposta a votare anche quelle della sinistra pur di raggiungere l'obiettivo.