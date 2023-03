Francia, il Senato approva la contestata riforma delle pensioni

In Francia il Senato, a maggioranza di destra, ha approvato con 195 voti a favore e 112 contrari la contestata riforma delle pensioni.

Il voto è arrivato dopo dieci giorni di acceso dibattito e al termine di una nuova giornata di proteste. Ora manca il passaggio all'Assemblea Nazionale, previsto per giovedì; secondo la premier Elisabeth Borne, comunque, "esiste una maggioranza in Parlamento" per votare la riforma. Il testo prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni.