Riforma delle pensioni in Francia, dalle opposizioni una mozione di censura trasversale per far cadere il governo

Diversi parlamentari delle opposizioni hanno unito le forze per rovesciare l'esecutivo guidato da Elisabeth Borne . Il tentativo sembra abbastanza velleitario dal momento che, per far cadere il governo, la mozione avrebbe bisogno della maggioranza assoluta, un numero al momento difficile da raggiungere.

91 firme per la mozione A muoversi sono stati parecchi esponenti delle opposizioni, su iniziativa del gruppo indipendente Liot (Libertà, indipendenti, oltremare e territori), che riunisce centristi ed ex macronisti. La mozione è stata firmata da 91 parlamentari provenienti da 5 diversi gruppi politici di opposizione nell'Assemblea Nazionale, in particolare della coalizione di sinistra Nupes. Non è stata invece firmata da nessun deputato repubblicano.

"L'adozione di questa mozione consentirà un'uscita dall'alto da una crisi politica profonda", ha dichiarato ai giornalisti il capogruppo di Liot, Bertrand Pancher, deplorando che "i colleghi dei Republicains non siano tra i firmatari".

Borne sempre più in difficoltà Se è vero che l'adozione della mozione resta poco probabile, va sottolineato che una seconda mozione è stata presentata anche dal Rassemblement Nazionale di Marine Le Pen. Sempre più in difficoltà quindi il governo della premier Borne e, indirettamente, anche Emmanuel Macron. Il voto è previsto per il 20 marzo: se una delle due mozioni dovesse raggiungere la soglia dei 287 voti, il governo cadrebbe. Secondo l'emittente tv BfmTv comunque, alla mozione del grupo Liot mancherebbero ad oggi 23 voti per passare.

"Superato" il voto dell'Assemblea Nazionale con l'articolo 49.3 La riforma voluta dall'esecutivo, che alza da 62 a 64 anni l'età pensionabile in Francia, vede la contrarietà dell'intero arco delle opposizioni all'Assemblea Nazionale. Tanto che, non potendo contare sui voti necessari per farla passare, il governo ha fatto ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione, che permette a un testo di legge di passare "superando" il voto dei deputati. Una scelta, quella della premier, che ha ulteriormente infiammato gli animi, in una Francia in piena crisi politica e in preda a forti agitazioni sociali.