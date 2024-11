Milano, auto sbanda e viene trafitta da guard rail: morta una 20enne

Una ragazza di 20 anni è morta a bordo di un'auto che, dopo essere sbandata, è stata trafitta dal guard rail. È accaduto a Cinisello Balsamo, nel Milanese attorno all'una e 30 della notte tra domenica e lunedì. In ospedale, in condizioni non gravi, un ventiseienne che si trovava nell'auto assieme alla vittima. Non risultano altre vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Questura e i vigili del fuoco.