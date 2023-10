Milano, un cinghiale catturato dopo un bagno nella Darsena

A Milano un cinghiale è stato catturato dopo un bagno nella Darsena.

L'animale, riferiscono i vigili del fuoco si trovava nelle acque della Darsena, in zona Navigli, e dopo esserne uscito è stato bloccato grazie all'aiuto di una rete in via Lodovico il Moro, dove è intervenuta anche la polizia provinciale competente per materia.